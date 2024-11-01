·
15
¿Es el sistema solar un átomo gigante? [Ciencia de Sofá]
¿Es el sistema solar un átomo gigante? En este video se analizan y comparan las similitudes entre la estructura interna de un átomo y la del sistema solar.
ciencia
7 comentarios
#1
Vamohacalmano
El tamaño no importa.
0
K
6
#2
aPedirAlMetro
*
No, pero el video sigue siendo muy interesante, como casi todos los de este canal
#0
Yo habria añadido [Ciencia de Sofá] al titulo.
2
K
27
#5
Sadalsuud
#2
No lo había hecho en ningún otro envío de este canal de ciencia pero me ha gustado la idea y como aun se podía cambiar, pues esta hecho. Gracias por la sugerencia.
1
K
17
#3
elsnons
Y los gatos llevan galaxias en sus collares.
0
K
10
#4
alcama
No. El modelo de Rutherford fue superado hace décadas
1
K
15
#6
elsnons
#4
y ya está, y te quedas tan pancho ?
Explícamelo todo cuelga aquí que es ese modelo con gráficas todo TODO
0
K
10
#7
eldet
Ciencia de Sofa cada vez es mejor!
En cuanto al tema, es curioso como intentaron meter un mini sistema solar en la estructura del atomo con calzador. Y aun despues de que se sepa que esa no es su estructura, se sigue enseñando mal.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
