¿Es el sistema solar un átomo gigante? [Ciencia de Sofá]

¿Es el sistema solar un átomo gigante? En este video se analizan y comparan las similitudes entre la estructura interna de un átomo y la del sistema solar.

#1 Vamohacalmano
El tamaño no importa.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
No, pero el video sigue siendo muy interesante, como casi todos los de este canal
#0 Yo habria añadido [Ciencia de Sofá] al titulo.
Sadalsuud #5 Sadalsuud
#2 No lo había hecho en ningún otro envío de este canal de ciencia pero me ha gustado la idea y como aun se podía cambiar, pues esta hecho. Gracias por la sugerencia.
elsnons #3 elsnons
Y los gatos llevan galaxias en sus collares.
alcama #4 alcama
No. El modelo de Rutherford fue superado hace décadas
elsnons #6 elsnons
#4 y ya está, y te quedas tan pancho ?
Explícamelo todo cuelga aquí que es ese modelo con gráficas todo TODO :troll:
eldet #7 eldet
Ciencia de Sofa cada vez es mejor!
En cuanto al tema, es curioso como intentaron meter un mini sistema solar en la estructura del atomo con calzador. Y aun despues de que se sepa que esa no es su estructura, se sigue enseñando mal.
