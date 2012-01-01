edición general
Sistema de segregados Carreteras de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados  

Infografía de 2012. Los coches con matrícula palestina no pueden circular por las carreteras israelíes, independientemente de la identificación que lleve el conductor. Incluso en las carreteras palestinas, los coches con matrícula palestina tienen acceso restringido, sufren interminables retrasos en los controles y están sujetos a bloqueos de carretera regulares. Los coches con matrícula israelí no experimentan ninguna de estas dificultades.

#1 esbrutafio
Las normas de Meneame impiden alterar el titular de la noticia. Lo dejo como está. El correcto sería algo como "Sistema de carreteras segregadas impuesto por Israel en los territorios palestinos ocupados"
