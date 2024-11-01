El sistema de monitorización de redes sociales anunciado por Pedro Sánchez ya está en marcha. Utiliza tecnología de LaLiga

La mitad de los usuarios de redes sociales sufren ataques de odio, aseguró el presidente del Gobierno en su reciente visita a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Una de las medidas que allí prometió para paliar estos ataques es que los directivos de las "plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos de odio o ilegales". Para saber en tiempo real qué ocurre en las redes sociales, Sánchez adelantó la llegada de un sistema de seguimiento de los contenidos que...