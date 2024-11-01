edición general
El sistema de monitorización de redes sociales anunciado por Pedro Sánchez ya está en marcha. Utiliza tecnología de LaLiga

La mitad de los usuarios de redes sociales sufren ataques de odio, aseguró el presidente del Gobierno en su reciente visita a Emiratos Árabes Unidos para participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Una de las medidas que allí prometió para paliar estos ataques es que los directivos de las "plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran los contenidos de odio o ilegales". Para saber en tiempo real qué ocurre en las redes sociales, Sánchez adelantó la llegada de un sistema de seguimiento de los contenidos que...

Torrezzno #8 Torrezzno *
#7 ah entonces será fascismo. Hoy es para proteger a los niño. Todo depende del color de las gafas que te pones.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Esto es como la ley mordaza. No se va derogar...y cada vez menos margen para todo el mundo.
Torrezzno #5 Torrezzno *
Que chorpresa. Este tipo de cosas solo van a más. Hoy es proteger, mañana es censurar que no insultes al perro. En fin, añoro el internet de principios de siglo donde no había tanto radical y todo era libre, accesible y sin el control de empresas y estados.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 Insultar al presidente del gobierno no entra en la tipología del delito de odio.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Como esto salga adelante, ya no se va a poder insultar, atacar y mandar mensajes tóxicos desde redes sociales, vamos a peor.
#7 Banshee2x
Ya sabemos el porqué del silencio del gobierno a los bloqueos de La Liga.

#4 Claro que vamos a peor, en cuanto cambie el color del gobierno los ataques y mensajes tóxicos serán otros.
Pontecorvo #9 Pontecorvo *
#4 Para que no se llame perro Sánchez al presidente en Twitter vamos a promover un estado policial que ni 1984. Un plan sin fisuras.
#2 Cincocuatrotres
la censura gusta a los dictadores
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Diseñado por un tal Profesor Bacterio...
rob #6 rob
El perro nos vigila. El perro guardián quiere carne.
