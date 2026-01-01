edición general
4 meneos
6 clics
¿Sirve la denuncia judicial contra los discursos de odio?

¿Sirve la denuncia judicial contra los discursos de odio?

La autora, directora de ACO, detalla los objetivos de la asociación: disuadir a los voceros del odio y poner cerco a la llamada internacional reaccionaria, o al menos a sus tentáculos nacionales

| etiquetas: odio , denuncia judicial , reacionarios
3 1 0 K 9 opinion
3 comentarios
3 1 0 K 9 opinion
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Si a quienes odias es a los que esparcen odio y odian a quienes no son como ellos, los juecezuelos ahí a saco.
0 K 12
tul #2 tul
cuando los que esparcen odio son los mismos que controlan el poder judicial desde atras solo sirven para amplificarlos y blanquearlos.
0 K 12
#3 ayarin
Esto significa que los que no piensen como yo están usando el discurso del odio y deben ser represaliados.
0 K 6

menéame