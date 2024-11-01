‘Sirat’, de Oliver Laxe, logra dos nominaciones en los Oscar: Mejor Película internacional y Mejor Sonido

irat, de Oliver Laxe, ha logrado dos nominaciones a los Oscar. El filme español ha conseguido colarse en la competida categoría de Mejor película internacional y en la de Mejor sonido. Sirat culmina así una carrera que comenzó el pasado mayo en Cannes, donde sorprendió a todos y logró hacerse con el Premio del jurado. Desde ahí todo han sido éxitos que pocos esperaban para un filme tan autoral. Su éxito en taquilla, sus cinco premios del cine europeo, las 11 nominaciones a los Goya, y ahora, esas dos candidaturas a los premios de la Academia.