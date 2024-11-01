SIRAT: cuando el cine blanquea la ocupación del Sáhara Occidental

La elección de SIRAT como película española para los Oscar ha venido acompañada de una polémica que no es menor: la película transcurre en un desierto que se delata a sí mismo —“cerca de Mauritania”—, y que por tanto no puede ser otro que el Sáhara Occidental. Sin embargo, ese territorio, su historia y su tragedia, desaparecen de la pantalla. El resultado es una obra efectista, visualmente impactante, pero que blanquea la ocupación marroquí y perpetúa el olvido de un pueblo colonizado.
Impresionante película por cierto. Y gran actuación de Sergi López. Este tio parece siempre que deja de estar, y aparece de nuevo a lo grande en otra película.
Pero viendo la URL, también es normal su queja, la web es noteolvidesdelsaharaoccidental.org y protestan precisamente de que, siendo en ese escenario, se olvidan.
Sencillamente esta peli no va sobre la ocupación del Sahara.
Dicho eso, e intentando no hacer spoiler. La peli tiene varias secuencias donde se aprecia que la zona está en guerra y el drama que eso conlleva. Y no precisamente secuencias secundarias...
A veces tengo la sensación de que cierto buenismo tiende a constituirse como policia de la moral.
