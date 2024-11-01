edición general
SIRAT: cuando el cine blanquea la ocupación del Sáhara Occidental

La elección de SIRAT como película española para los Oscar ha venido acompañada de una polémica que no es menor: la película transcurre en un desierto que se delata a sí mismo —“cerca de Mauritania”—, y que por tanto no puede ser otro que el Sáhara Occidental. Sin embargo, ese territorio, su historia y su tragedia, desaparecen de la pantalla. El resultado es una obra efectista, visualmente impactante, pero que blanquea la ocupación marroquí y perpetúa el olvido de un pueblo colonizado.

Pero la película no va del Sáhara y su problemática. El escenario es ese pero el argumento es otro totalmente.

Impresionante película por cierto. Y gran actuación de Sergi López. Este tio parece siempre que deja de estar, y aparece de nuevo a lo grande en otra película.
#2 Tienes razón.

Pero viendo la URL, también es normal su queja, la web es noteolvidesdelsaharaoccidental.org y protestan precisamente de que, siendo en ese escenario, se olvidan.
Una peli es una peli y no tiene porqué contemplar y mostrar todos los dramas e injusticias que ocurren a su alrededor.

Sencillamente esta peli no va sobre la ocupación del Sahara.

Dicho eso, e intentando no hacer spoiler. La peli tiene varias secuencias donde se aprecia que la zona está en guerra y el drama que eso conlleva. Y no precisamente secuencias secundarias...

A veces tengo la sensación de que cierto buenismo tiende a constituirse como policia de la moral.

Edito: #3 vale, ahora entiendo
#5 a día de hoy toda obra cultural, evento deportivo, personaje publico está obligado a posicionarse politicamente o expresar su repulsa a x o y porque patatas. Si no lo hace es que es cómplice directamente
#2 La película no va del Sáhara pero ocurre en el Sáhara. Un leve comentario sobre la historia de ése lugar o sobre lo que ocurre allí no costaría absolutamente nada. Omitir esto huele regular.

#6 Claaaaro, TorreSSno, claaaaro. Ea, venga, ya pasó.
Pues si. Si se tiene razón, se tiene.
Pues tendrá razón, ya otra cosa es si nos resulta ético rodar semejante cosa con un presupuesto de 8 millones de euros. Película bastante sobrevalorada pero eso ya es mi opinión. Lo de las minas es de traca.
#4 La película es un sin sentido. Empieza con una premisa más o menos verosímil y que daba para mucho bien explorada esa vía y sin embargo todo va transmutando en una especie de MadMax donde cada cosa que ocurre no tiene relación con lo anterior. Y mira que arranca estéticamente, con su techno machacón, de una forma bastante potente.
