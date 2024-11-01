edición general
25 meneos
22 clics
El sionismo es el nazismo teológico contemporáneo

El sionismo es el nazismo teológico contemporáneo

El genocidio, holocausto y exterminio que el régimen colonial israelí ha llevado a cabo sistemáticamente desde hace 78 años en Palestina, y con violencia y brutalidad inimaginables desde hace dos años, ha desbordado incluso cualquier comparación con el holocausto nazi. Con el agravante de que el genocidio cometido por el régimen sionista no solo se hace a la vista y con el conocimiento de todo el mundo, sino que buena parte de las naciones «democráticas» colaboran en él, participan activamente y lo financian. E incluso reprimen a sus ...

| etiquetas: israel , fascismo , genocidio , nazismo , sionismo , yihad , ultraderecha
22 3 1 K 188 actualidad
1 comentarios
22 3 1 K 188 actualidad
#1 rekus
Meneo, aunque discrepo bastante. Alemania se convirtió en un régimen nazi mediante una serie de procesos políticos de otra índole.

Por su parte, Israel es una entidad política que actúa en Palestina de forma tal que solo puede entenderse como un proyecto basado en la aniquilación y desposesión del pueblo palestino, dado el modo en que concibe y expande su territorio.
0 K 14

menéame