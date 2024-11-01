El sionismo es el nazismo teológico contemporáneo

El genocidio, holocausto y exterminio que el régimen colonial israelí ha llevado a cabo sistemáticamente desde hace 78 años en Palestina, y con violencia y brutalidad inimaginables desde hace dos años, ha desbordado incluso cualquier comparación con el holocausto nazi. Con el agravante de que el genocidio cometido por el régimen sionista no solo se hace a la vista y con el conocimiento de todo el mundo, sino que buena parte de las naciones «democráticas» colaboran en él, participan activamente y lo financian. E incluso reprimen a sus ...