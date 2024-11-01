edición general
16 meneos
35 clics
Sionismo, la historia no contada [Eng / doblaje automatizado]

Sionismo, la historia no contada [Eng / doblaje automatizado]  

Varios comentaristas explican cómo los sionistas empezaron a robar a quienes les acogieron por la persecución de la II Guerra Mundial.

| etiquetas: sionismo , israel , teocracia , colonialismo , genocidio , historia , acogida
13 3 0 K 174 actualidad
7 comentarios
13 3 0 K 174 actualidad
#4 XXguiriXX
Ojalá se mantenga arriba buen tiempo. El problema es que una publicación así es fácilmente denunciable como antisemita, bulo o incitación al odio. ¿Cómo sabemos que no es nada de eso y es históricamente factible? La evidencia. En este caso, viendo lo que los israelíes están haciendo en Gaza, Cisjordania y los millones que están gastando en propaganda a nivel mundial para limpiar su imagen ya completamente desgastada.
2 K 34
Mangione #1 Mangione
Esos mismos sionistas que luego promueven el cuento del "gran reemplazo" y el "genocidio blanco" que usa la ultraderecha (el fascismo) en nuestros países...

es.wikipedia.org/wiki/El_gran_reemplazo

"La teoría conspirativa del gran reemplazo se remonta a la novela de 1973 El campamento de los santos, (Le Camp des Saints), de Jean Raspail, donde se describe el colapso de la cultura occidental debido a un «maremoto» inmigratorio del Tercer Mundo. La novela, junto a la teoría de Eurabia desarrollada por la escritora suizo-israelí Bat Ye’or en 2005, sentó las bases sobre las cuales Renaud Camus escribió y presentó su libro El gran reemplazo en 2012."
2 K 33
azathothruna #5 azathothruna
#3 Por eso puse ese emoji al final xD
1 K 19
Mangione #6 Mangione
#5 Compenso pues. Pero hay que ser consciente de que el sarcasmo no es detectable en texto cuando no puede diferenciarse de un comentario extremista.
0 K 8
azathothruna #7 azathothruna *
#6 Quizas, pero igual, es triste que el judaismo aun no se da cuenta de que enlazar su cultura con UNA etnia es mala idea.
Por lo menos una secta se salio de ese circulo vicioso, lo ironico es que como que "culpa" a los fariseos de la muerte de su hijo de carpintero.
De todas formas, protestas, boicots y demas no son suficientes a estas alturas
En la 2GM se demostro como se para el fascismo (y viendo lo que pasa en alemania, falto potencia encima)
0 K 11
azathothruna #2 azathothruna
Va a resultar que el asqueroso pintor austriaco fracasado tenia razon :wall:
0 K 11
Mangione #3 Mangione *
#2 Como no puedo votarte negativo por ser mi envío, te he reportado el comentario por incitación al odio. Que haya sionazis despreciables no hace que todos los judíos sean malos, como que haya terroristas musulmanes no hace a todos los musulmanes malos.

es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_Haavara

A ver si vamos espabilando y aprendiendo un poco de historia... que nos la meten dobladísima precisamente por ignorancia.
0 K 8

menéame