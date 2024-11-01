Singapur prohibirá el uso de camiones con jaulas para el transporte de trabajadores a partir de 2027 [ENG]

Singapur prohibirá el uso de camiones con jaula para transportar trabajadores a partir del próximo año, según anunció el miércoles (4 de marzo) la ministra principal de Estado de Transporte, Sun Xueling. La Sra. Sun hizo el anuncio durante el debate sobre el presupuesto de su ministerio en el parlamento, alegando riesgos de seguridad. "Por ejemplo, si un camión con una puerta de jaula cerrada con pestillo o llave desde el exterior sufre un accidente o un incendio, los trabajadores podrían no poder escapar", explicó.
| etiquetas: singapur , prohibición , transporte , trabajadores , jaulas
¿A quien se le ocurre prohibir llevar a los "trabajadores" en una jaula cerrada con un candado? ¿¡Y si se escapan!?
Ahora los pobres empresarios tendrán que gastarse una pasta en adaptar los camiones y sustituir las jaulas por una caja con barandillas y cubiertas:
Companies wishing to continue using caged lorries to ferry workers can convert the rear deck to incorporate a canopy and side railings.
La hija de puta no se plantea que esté mal llevarlos enjaulados, lo único que le sabe mal es que si hay un accidente o un incendio, no puedan escapar. Pero no se cuestiona que sea ético que vayan enjaulados, le debe de parecer tan normal. La hostia !