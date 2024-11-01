edición general
Singapur prohibirá el uso de camiones con jaulas para el transporte de trabajadores a partir de 2027 [ENG]

Singapur prohibirá el uso de camiones con jaula para transportar trabajadores a partir del próximo año, según anunció el miércoles (4 de marzo) la ministra principal de Estado de Transporte, Sun Xueling. La Sra. Sun hizo el anuncio durante el debate sobre el presupuesto de su ministerio en el parlamento, alegando riesgos de seguridad. "Por ejemplo, si un camión con una puerta de jaula cerrada con pestillo o llave desde el exterior sufre un accidente o un incendio, los trabajadores podrían no poder escapar", explicó.

6 comentarios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Joder estos de El Mundo Today, casi me la cuelan
Gry #4 Gry
#1 Yo también pensé que era de coña: youtube.com/shorts/haRyVDT2-80

¿A quien se le ocurre prohibir llevar a los "trabajadores" en una jaula cerrada con un candado? ¿¡Y si se escapan!?

Ahora los pobres empresarios tendrán que gastarse una pasta en adaptar los camiones y sustituir las jaulas por una caja con barandillas y cubiertas:

Companies wishing to continue using caged lorries to ferry workers can convert the rear deck to incorporate a canopy and side railings.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 ahora habrá que poner cadena y candado a cada uno. Así no hay quien haga negocios
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Ese sitio que algunos consideran un paraíso.
#2 unocualquierax
Claro que sí. Las cadenas y los grilletes son más discretos y más seguros. Dónde va a parar !

La hija de puta no se plantea que esté mal llevarlos enjaulados, lo único que le sabe mal es que si hay un accidente o un incendio, no puedan escapar. Pero no se cuestiona que sea ético que vayan enjaulados, le debe de parecer tan normal. La hostia !
Javi_Pina #5 Javi_Pina
Joder, aquí almenos utilizan jaulas para que no puedan salirse en caso de accidente, en Marruecos vi que llevaban a trabajadores en las cajas de camión grande de pie como en un metro abarrotado.
