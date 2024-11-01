Singapur prohibirá el uso de camiones con jaulas para el transporte de trabajadores a partir de 2027 [ENG]

Singapur prohibirá el uso de camiones con jaula para transportar trabajadores a partir del próximo año, según anunció el miércoles (4 de marzo) la ministra principal de Estado de Transporte, Sun Xueling. La Sra. Sun hizo el anuncio durante el debate sobre el presupuesto de su ministerio en el parlamento, alegando riesgos de seguridad. "Por ejemplo, si un camión con una puerta de jaula cerrada con pestillo o llave desde el exterior sufre un accidente o un incendio, los trabajadores podrían no poder escapar", explicó.