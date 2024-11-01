edición general
La sindicatura apunta a los contratos a dedo de Mazón tras la DANA: "Hay incumplimientos significativos"

La sindicatura apunta a los contratos a dedo de Mazón tras la DANA: "Hay incumplimientos significativos"

El ejecutivo autonómico tramitó un volumen provisional de contratos para Ferrocarrils de la Generalitat por un valor superior a 119 millones hasta junio de 2025 sin la debida justificación ni control

| etiquetas: valencia , dana
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya no se puede vivir en Valencia porque ni las empresas pueden pagar lo que cuesta la vivienda para sacarle el dinero a los guiris www.meneame.net/story/valencia-profesionales-rechazan-empleos-no-poder

Asesinan cientos de personas en Valencia para no molestar a los guiris y que consuman

Impiden a la gente que vive y trabaja tener casa para que los guiris vengan

Es un genocidio
Javi_Pina #2 Javi_Pina
#1 Tampoco banalicemos la palabra genocidio
