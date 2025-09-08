edición general
Los sindicatos se manifestarán mientras se vota la reducción de jornada para presionar a Junts

UGT y CC OO protestarán el miércoles cerca del Congreso en Madrid y de forma simultánea en decenas de ciudades para reclamar la contracción de 40 a 37 horas y media

YeahYa #1 YeahYa
Es muy fuerte que CCOO y UGT piensen que una manifestación sindical moverá medio milímetro a Junts.
#2 Klamp
Digo yo que lo suyo sería manifestarse en Cataluña pero luego me doy cuenta de que es ugt y ccoo y entiendo mucho más.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#2 Lo suyo sería leer la entradilla, al menos: de forma simultánea en decenas de ciudades
Blackat #5 Blackat
A los de puchi se les va a comer la torstada Aliança catalana.

Estan acabados...por cobardes y por perder de vista lo importante.

Independencia y Republica!
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
A las mariscadas!!!
