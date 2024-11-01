El Sindicato de Inquilinas paraliza el desahucio de Mariano, cuyo piso pertenece a una orden religiosa

Se trata del primer intento de desahucio desde que el pasado martes el Congreso -con los votos en contra del PP, Junts y Vox- tumbara la moratoria antidesahucios que hasta la fecha había evitado que 60.000 familias vulnerables se vieran abocadas a la calle. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha logrado una pequeña victoria colectiva tras paralizarse este jueves el desalojo de Mariano Ordaz, en Calle del Carnero, 1, en el barrio de Embajadores. Tras un arduo proceso de negociación con la comitiva judicial, las activistas han conseguido una.