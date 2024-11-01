edición general
El Sindicato de Inquilinas paraliza el desahucio de Mariano, cuyo piso pertenece a una orden religiosa

Se trata del primer intento de desahucio desde que el pasado martes el Congreso -con los votos en contra del PP, Junts y Vox- tumbara la moratoria antidesahucios que hasta la fecha había evitado que 60.000 familias vulnerables se vieran abocadas a la calle. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha logrado una pequeña victoria colectiva tras paralizarse este jueves el desalojo de Mariano Ordaz, en Calle del Carnero, 1, en el barrio de Embajadores. Tras un arduo proceso de negociación con la comitiva judicial, las activistas han conseguido una.

Aguarrás #1 Aguarrás
Lo de la iglesia es que es de traca.
Practican lo contrario a lo que prodigan, tributan (si lo hacen) de risa, quieren influir en la vida y muerte de la gente...
Y algunos todavía tienen los cojones de abrirle la puerta al Islam porque si no, racismo.
PUTAS RELIGIONES. ¬¬
josde #2 josde
#1 Es que el nombre de la orden se las trae: Venerable Orden Tercera, VOT, y que tiene mas de 100 inmuebles.
taSanás #3 taSanás
yo flipo " Tras un arduo proceso de negociación con la comitiva judicial, " pero qué país bananero es este que un Juez ordena algo, y la peña puede negociar con la comitiva judicial...
Febrero2034 #4 Febrero2034
Han pagado el alquiler?
#5 Leon_Bocanegra
#4 han pagado los de la orden religiosa impuestos por los más de 100 inmuebles que tienen?
La respuesta no te sorprenderá.
