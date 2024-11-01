Sin puntualidad británica: el año que el Big Ben dio las campanadas con retraso y otros fallos sonados

...El Big Ben se paró de forma inesperada en 1962 por la gran nevada que cayó en la ciudad. El problema vino por la acumulación de nieve en las manillas del reloj, lo que retrasó su funcionamiento. En plena noche del 5 de agosto de 1976, volvió a fallar la mecánica del reloj. Las pesas del péndulo cayeron en espiral sin control por el eje de las pesas y el mecanismo del reloj explotó. El Big Ben permaneció en silencio durante casi nueve meses, recuerdan desde el Parlamento británico. Londres en 48h, o cómo descubrir la