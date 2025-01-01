Sin personal no hay defensa. Otra vez

El OVM recuerda que la Ley de la carrera militar fija el máximo de militares profesionales en servicio activo entre 130.000 y 140.000. España arrastra un déficit de entre 13.000 y 23.000. Y el propio informe deja una comparación demoledora: si tomamos la parte alta (23.000), equivale aproximadamente al personal total de la Armada o el Ejército del Aire y del Espacio. Ésto no es, por tanto, una “pequeña desviación”. Es operar con una amputación estructural y pretender que el paciente haga deporte de élite.