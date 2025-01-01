edición general
Sin personal no hay defensa. Otra vez

Sin personal no hay defensa. Otra vez

El OVM recuerda que la Ley de la carrera militar fija el máximo de militares profesionales en servicio activo entre 130.000 y 140.000. España arrastra un déficit de entre 13.000 y 23.000. Y el propio informe deja una comparación demoledora: si tomamos la parte alta (23.000), equivale aproximadamente al personal total de la Armada o el Ejército del Aire y del Espacio. Ésto no es, por tanto, una “pequeña desviación”. Es operar con una amputación estructural y pretender que el paciente haga deporte de élite.

tul #1
que no se preocupen que en nada tiene elon sus robots para que los niños ricos puedan jugar a sus guerritas sin dar por el culo a todo el mundo
Robus #5
el máximo de militares profesionales en servicio activo entre 130.000 y 140.000

¿y el mínimo?... porque igual lo que pasa es que nos sobran... digo yo.
#2 daniMate
Mira, una menera de aumentar el gasto en defensa sin que el dinero salga del país. Contratar mas soldados y personal de apoyo, y subirles el sueldo.
#3 Beltza01
Se comparan con deportistas de élite.
#4 Selection
Ya, ¿sabes lo malo? La guerra la hará contra nosotros, los pobres.
