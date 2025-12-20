Y sin embargo se mueve

Debemos a Baud una máxima: “De la comprensión de un conflicto se desprende la solución para salir de el”. La UE no entiende el conflicto de Ucrania y es, por tanto, incapaz de solucionarlo. Además ahora sanciona a quienes sí lo entienden. Baud es autor de varios libros interesantes y documentados sobre el conflicto ucraniano y no es la única voz con sentido común sobre el conflicto ucraniano que ha sido objeto de represión y/o intimidación en Europa. En el caso de Gaza la misma persecución, acoso y criminalización es aún mucho más grave.