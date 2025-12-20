Y sin embargo se mueve

Debemos a Baud una máxima: “De la comprensión de un conflicto se desprende la solución para salir de el”. La UE no entiende el conflicto de Ucrania y es, por tanto, incapaz de solucionarlo. Además ahora sanciona a quienes sí lo entienden. Baud es autor de varios libros interesantes y documentados sobre el conflicto ucraniano y no es la única voz con sentido común sobre el conflicto ucraniano que ha sido objeto de represión y/o intimidación en Europa. En el caso de Gaza la misma persecución, acoso y criminalización es aún mucho más grave.
Una pesadilla para el Estado de derecho: la decisión arbitraria de una entidad no estatal, tomada a puerta cerrada, basada en motivos
… » ver todo el comentario
No os cansáis de proyectar lo que sois y de crear clones?
Vaya un trabajo de mierda eh?
Dicho esto, yo te lo explico, es muy sencillo.
Verás, hijito, NAFO es el palabro que escogió la NATO para montar su chupipandi de propagandistas oficiales para comer la cabeza a gente de baja autoestima con el objetivo de que repitieran sus mantras propagandísticos por el internete.
Es un palabro oficial que viene de contraer la etiqueta NATO Fellas. Tienen hasta web para que sea aún más vergonzoso.
Resumiendo, los del perrito retard, ahí los tienes en una de sus summits
Te hunden la vida sin leyes claras, sin juicio, sin apelación... Hemos avanzado al nivel del sistema legal de la Arabia de los Saud. Si así nos lo pide nuestro amo.
Por cierto, he leído a Jacques Baud y es un analista inteligente, que sabe de lo que habla. Te puede gustar o no, pero a mí tampoco me gusta lo que dicen Úlcera von der Leyen o Kaja Kallas.
Tenemos las instituciones nacionales y europeas llenas de… » ver todo el comentario