edición general
2 meneos
2 clics

Análisis sobre el impacto de las sanciones de la UE en el Estado de Derecho: Entrevista con Michael von der Schulenburg  

Con su lista de sanciones, la UE ha revivido silenciosamente la “proscripción” medieval en el corazón de la Europa moderna. ¿Por qué puede un organismo administrativo secreto eludir todas las garantías judiciales para borrar financieramente a un ciudadano? Michael von der Schulenberg, parlamentario alemán en el Parlamento de la UE, ofrece un testimonio sobre las dinámicas de poder sin control que actualmente están transformando los cimientos legales del continente.

| etiquetas: unión europea , sanciones , derechos humanos
1 1 1 K 6 actualidad
1 comentarios
1 1 1 K 6 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Resumen de este envío, y de los futuros comentarios de este envío: el peor crimen de la Segunda Guerra Mundial fueron las injustas condenas a Julius Streicher, Lord Haw-Haw y Axis Sally. Heil Hitler! :troll:
0 K 12

menéame