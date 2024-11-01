Análisis sobre el impacto de las sanciones de la UE en el Estado de Derecho: Entrevista con Michael von der Schulenburg  

Con su lista de sanciones, la UE ha revivido silenciosamente la “proscripción” medieval en el corazón de la Europa moderna. ¿Por qué puede un organismo administrativo secreto eludir todas las garantías judiciales para borrar financieramente a un ciudadano? Michael von der Schulenberg, parlamentario alemán en el Parlamento de la UE, ofrece un testimonio sobre las dinámicas de poder sin control que actualmente están transformando los cimientos legales del continente.