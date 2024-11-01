'Sin City. El duro adiós’: la obra cumbre de Frank Miller  

En 1991, el artista de Maryland publicaba la primera entrega de ‘Sin City’, una obra excelsa que devolvía al primer plano el género noir dentro del cómic. Una historia corta que inicialmente iba a tener 48 páginas, pero de la que Miller se enamoró, alargándola hasta ocupar 13 meses de trabajo. Esta miniserie de ocho números se publicó originalmente en la revista ‘Dark Horse Presents’, bajo el sello de Dark Horse Comics, y fue el germen de algo mucho más ambicioso: ‘Sin City’, un proyecto en el que trabajaría entre 1991 y 1999,