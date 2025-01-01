·
Sin calendario y sin plazas: la nueva reunión para la derivación de menores migrantes acaba sin avances
«Esas 1.200 nuevas plazas que nos decían que ya estaban negociadas y que se iban a instaurar, no lo están, y no saben ni siquiera dónde van a derivar a esos menores»
etiquetas
:
menores
inmigración
españa
#2
Antipalancas21
Lo de publicarlo el panfleto bulero del ABC no le da ninguna credibilidad a la noticia.
#3
Cehona
En Pozuelo de Alarcón, el pueblo donde es Concejal la hija de Peinado, solo quieren blanquitos.
Debe ser por perpetuar la raza.
#1
plutanasio
¿Lo de "menores" es un eufemismo, no?
Debe ser por perpetuar la raza.