La "simultaneidad" de los incendios preocupa a la UME: "Es una situación absolutamente excepcional"

El capitán del Ejército y portavoz de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Omar Queipo, ha señalado que lo que más preocupa actualmente en la ola de incendios que está afectando a España es la "simultaneidad" de los fuegos, algo que lleva a una "presión excesiva" de los dispositivos de extinción. "Es una situación absolutamente excepcional y lo único que puedo decir es que tanto la Unidad Militar de Emergencias como los dispositivos de las comunidades autónomas estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro empeño en tratar de paliar

vviccio
Mientras unos cagan en las piscinas otros prenden fuego a un monte que es un secadero por el cambio climático.
colipan
Es algo orquestado, que investiguen en grupos de Telegram
Sacapuntas
Como excepcional es (aunque cada vez menos) esta ola de calor tanto en intensidad como en duración.
