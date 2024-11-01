edición general
2 meneos
35 clics

Un simulador de ondas de choque para entender cómo nacen los estampidos sónicos

Una demo interactiva explica cómo nacen los estruendosos estampidos que producen los aviones supersónicos.

| etiquetas: simulador , ondas , choque , supersónico
1 1 0 K 15 ciencia
sin comentarios
1 1 0 K 15 ciencia

menéame