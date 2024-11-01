Los símbolos franquistas que resisten en Toledo: estos son los quedan en muchos pueblos

En Castilla-La Mancha aún hay bastantes municipios en cuyas calles, plazas y monumentos subsiste la memoria de la represión franquista, según queda documentado en el listado del historiador Javier de la Puerta, quien, tal y como recoge toledodiario.es, expone los casos de 23 localidades en las que aún estas huellas persisten, incumpliendo la ley. Estos son algunos de los municipios que conservan vestigios franquistas en sus núcleos urbanos: Almonacid de Toledo, Cabezamesada, Cervera de los Montes, Consuegra, Corral de Almaguer, Escalonilla…