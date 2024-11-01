Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz cierran su semana más imbatible en TVE y Ana Rosa cae a la última opción

El cambio de ciclo en las mañanas está clarísimo y, sin duda, la mayor damnificada es Ana Rosa Quintana con 'El programa de AR'. Uno de los grandes bastiones de Telecinco históricamente ha dejado de serlo (en ello mucho tiene que ver el estado crítico de la cadena) y, ahora, 'los reyes' de la franja matinal son otros: Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz