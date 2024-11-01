Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz cierran su semana más imbatible en TVE y Ana Rosa cae a la última opción

El cambio de ciclo en las mañanas está clarísimo y, sin duda, la mayor damnificada es Ana Rosa Quintana con 'El programa de AR'. Uno de los grandes bastiones de Telecinco históricamente ha dejado de serlo (en ello mucho tiene que ver el estado crítico de la cadena) y, ahora, 'los reyes' de la franja matinal son otros: Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz
| etiquetas: audiencias , tve , ana rosa
Ese que tenían perfectamente controlado a través de los medios a los que estaban regando con millones de euros (con 22 millones de pavos sólo por parte de la comunidad de Madrid).
Solo hay que ver que ninguno de los "medios serios" de la caverna, ya sean digitales o visuales, ha difundido los audios en los que se demuestra de manera… » ver todo el comentario
La 1 y la 2, sin publicidad, ni apenas tonterías, son un balón de oxígeno. Volvemos a la tele de nuestros abuelos. Pero sin No-Do, ni apenas censura. No se puede pedir más. De bien poco ha servido liberalizar el dial, privatizando las cadenas, que siempre obedecen a intereses espurios. Lo mismo pasa, con la sanidad, y la educación...
No entiendo que las audiencias sean relevantes para gente que presume de no ver la tele.
