Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz cierran su semana más imbatible en TVE y Ana Rosa cae a la última opción

Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz cierran su semana más imbatible en TVE y Ana Rosa cae a la última opción

El cambio de ciclo en las mañanas está clarísimo y, sin duda, la mayor damnificada es Ana Rosa Quintana con 'El programa de AR'. Uno de los grandes bastiones de Telecinco históricamente ha dejado de serlo (en ello mucho tiene que ver el estado crítico de la cadena) y, ahora, 'los reyes' de la franja matinal son otros: Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz

Harkon #1 Harkon
Quien coño va a ver a la villareja? Ha contado algo del corrupto de su marido?
Desideratum #5 Desideratum
Por eso la derecha está echando gusarapos por la boca con la nueva programación de RTVE, porque le están desmontando completamente el relato.

Ese que tenían perfectamente controlado a través de los medios a los que estaban regando con millones de euros (con 22 millones de pavos sólo por parte de la comunidad de Madrid).

Solo hay que ver que ninguno de los "medios serios" de la caverna, ya sean digitales o visuales, ha difundido los audios en los que se demuestra de manera…   » ver todo el comentario
#6 To_lo_loco
#5 Es que la supuesta pluralidad de las privadas es invitar a toda la casquería de derechas, donde los hijos del franquismo se amontonan en diferentes heces.
#13 Gurripander *
#6 Y diferentes capas...yo he optado por dejar sintonizar cadenas privadas, por su asqueroso y manipulado contenido, siempre del mismo lado, y profusa publicidad, salvo la Sexta, con reticencias...

La 1 y la 2, sin publicidad, ni apenas tonterías, son un balón de oxígeno. Volvemos a la tele de nuestros abuelos. Pero sin No-Do, ni apenas censura. No se puede pedir más. De bien poco ha servido liberalizar el dial, privatizando las cadenas, que siempre obedecen a intereses espurios. Lo mismo pasa, con la sanidad, y la educación...
j0seant #12 j0seant
#5 cierto, y no hay que más preocupe y joda a un político, especialmente los que llevan peores intenciones, que no le hagan la ola en los medios, por eso antes de unas elecciones muchas veces es cuando han nacido nuevos periódicos, canales de tv, radios, porque todos esos corruptos inyectan mucha pasta para que se cuenten sus mentiras desde muchos sitios a la vez. Y como es algo que mueve mucha pasta al final han corrompido el mundo del periodismo totalmente, convirtiéndoles en sicarios con…   » ver todo el comentario
cocolisto #8 cocolisto
Menuda mala hostia se les está poniendo a las privadas por la gran parte de audiencia que se está pasando a tve. Y eso amigos, es dinero. Lo que están disfrazando como "falta de libertad" y "tendenciosidad" en tve en realidad están llorando por la huida de la publicidad, de televidentes y sobre todo, porque esta marcando un hito de ruptura con todas las televisiones rastreras y derechistas demostrando que hay buenos profesionales y televidentes que habían abandonado toda esperanza de tener un medio meridianamente soportable.
#14 Gurripander *
#8 Es el premio a pagar, por todas esas heces que han ido soltando, sin pudor alguno. O se reinventan, que dudo que sepan hacerlo, o desaparecen...
cocolisto #17 cocolisto
#14 Ojalá...
fareway #2 fareway
¿Ana Rosa la última? xD xD xD xD xD xD xD
Yuiop #4 Yuiop
Pero esta comparativa de audiencia es injusta, están comparando a periodistas con Ana Rosa.
#21 Toponotomalasuerte
#4 almenos no es racista, que sus libros los escribe un negro.
#16 laruladelnorte
Salvemos al soldado Gomez,así se dirigía hiena rosa para dar paso a las noticias sobre Begoña.
MacMagic #11 MacMagic
Pero si aquí los más intelectuales de menéame decían que no veían la tele porque eso es de tontos.

No entiendo que las audiencias sean relevantes para gente que presume de no ver la tele.
cocolisto #18 cocolisto *
#11 Lo que la gente no quiere ver no es la tele si no que crean que todo el mundo es indigente mental como son los programas de las privadas. Si hay un programa que no insulte la inteligencia y tenga cierta dignidad, no veo problema.
Luego tenemos a Søren Aabye Kierkegaard vero no va de eso la cosa.
Lyovin81 #3 Lyovin81 *
La mala perra Pepera está me recuerda a La Celestina, por lo que sea:

" ¡Oh, que comedor de huevos asados era su marido! ¿Qué quieres más? Sino si una piedra topa con otra luego suena: ¡puta vieja"
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
Pero todavía esta en la tv5, yo creía que ya la habían quitado, en esta nueva temporada de mierdas que ponen en ese canal.
Torrezzno #10 Torrezzno
Noticias de calidad
#19 Raúl63
#10 TVE de calidad.
#15 Tks4dTip
¿Con Ayuso también bajó la audiencia o solo con Feijó y Almeida?
#7 Yqsyo *
Que yo sepa OJD publica las audiencias de forma mensual. No sé Rick... De dónde salen estos datos semanales?
victorjba #9 victorjba
#7 También tienes los datos de la Revuelta/el enano día por día.
