El silencio mediático sobre el histórico y aún vigente escándalo de corrupción de Jared Kushner [ENG]

Mientras el yerno de Trump regresa a Pakistán para mantener más conversaciones con Irán, los principales medios de comunicación están ignorando en gran medida un flagrante conflicto de intereses. En 2021, Kushner recaudó 2.000 millones de dólares del Fondo de Inversión Pública (PIF) del gobierno saudí para su fondo de capital privado, Affinity Partners. Desde entonces, Kushner ha cobrado más de 110 millones de dólares en comisiones de gestión al gobierno saudí. De los 202 artículos que cubrían el papel diplomático de Kushner, solo 6 mencionan..

| etiquetas: jared kushner , arabia saudi , affinity partners , trump , iran , bms , sionista
4 comentarios
#4 Grahml
Esto son directamente sobornos.

No es un “conflicto de intereses”, es corrupción descarada.
azathothruna #1 azathothruna
Da verguenza muchos medios, ocultando informacion de sus "lideres" o jefes.
Peor es cuando ocultan mierdas extranjeras, como las de los zionistas
#3 jaramero
Mientras la opinión pública se debate en si Trump es tonto, si ha perdido el juicio, si está chocho y tal, tanto él como su entorno están amasando dinero como si no hubiera mañana.

Y los medios siguen apuntando al dedo.
Abdo_Collo #2 Abdo_Collo
Sheldon mal...
