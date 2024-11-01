Silencio - Una fábula por Edgar Allan Poe (publicado en 1838)

"Escúchame", dijo el Demonio, mientras ponía su mano sobre mi cabeza. "Hay un lugar en esta maldita tierra que aún no has visto. Y si por casualidad lo has visto, debe haber sido en uno de esos sueños vigorosos que llegan como el Simún al cerebro del durmiente que se ha acostado bajo los rayos de sol prohibidos; entre los rayos de sol, digo, que se deslizan desde las columnas solemnes de los templos melancólicos del desierto. La región de la que hablo es una región lúgubre de Libia, a orillas del río Zaire . Y allí no hay quietud ni silencio.



"Las aguas del río tienen un tono azafrán y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan eternamente bajo el ojo rojo del sol con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas a ambos lados del lecho cenagoso del río se extiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran el uno al otro en esa soledad, y extienden hacia el cielo sus largos y fantasmales cuellos, y balancean sus cabezas eternas. Y hay un murmullo indistinto que surge de entre ellos como el torrente de agua subterránea. Y suspiran el uno al otro.



Pero su reino tiene un límite: el límite del oscuro, horrible y elevado bosque. Allí, como las olas de las Hébridas , el sotobosque se agita continuamente. Pero no hay viento en todo el cielo. Y los altos árboles primigenios se mecen eternamente de aquí para allá con un estruendo imponente. Y desde sus altas cumbres, uno a uno, caen rocío eterno. Y en las raíces, extrañas flores venenosas yacen retorciéndose en un sueño perturbado. Y en lo alto, con un susurro y un ruido fuerte, las nubes grises se precipitan eternamente hacia el oeste, hasta que ruedan, como una catarata, sobre el muro ardiente del horizonte. Pero no hay viento en todo el cielo. Y a orillas del río Zaire no hay quietud ni silencio.