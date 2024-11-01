edición general
El silencio de Dios: la Iglesia española frente al caso Zornoza

El Vaticano investiga al obispo de Cádiz por abusos a un menor. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal sigue predicando el perdón… para los suyos.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
El goteo de causas de abusos en la iglesia es continuo. Han sido muchos años de ocultamiento.
