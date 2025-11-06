Sijena solicita que el MNAC revise el estado de las pinturas tras el evento de Rosalía

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha solicitado este jueves a la jueza que requiera al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que informe de la situación de las pinturas del monasterio tras el evento de presentación del disco de Rosalía celebrado ayer en sus instalaciones. La petición la dirige a la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena el traslado de las pinturas murales a su emplazamiento original, el Monasterio de Sijena. En su escrito...