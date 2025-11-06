edición general
Sijena solicita que el MNAC revise el estado de las pinturas tras el evento de Rosalía

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena (Huesca), Jorge Español, ha solicitado este jueves a la jueza que requiera al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que informe de la situación de las pinturas del monasterio tras el evento de presentación del disco de Rosalía celebrado ayer en sus instalaciones. La petición la dirige a la jueza de Huesca encargada de la ejecución de la sentencia que ordena el traslado de las pinturas murales a su emplazamiento original, el Monasterio de Sijena. En su escrito...

| etiquetas: rosalía , mnac , pinturas
3 comentarios
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Joder, qué le pasa a Aragón con las obras de Arte.... Ecce Homo.
0 K 10
ehizabai #2 ehizabai
Jajajajajajaja. Las tuvieron abandonadas años, en condiciones lamentables, las compran y las reparan los del MNAC, y ahora a finjir preocupación sobre su estado. Cínicos.
0 K 10
#3 Burni
#2 Lo mismo le pueden decir los del British museum a Egipto
0 K 6

