Siguen los bombardeos impunes contra supuestas narcolanchas

Estados Unidos no sólo está llevando a cabo lo que podrían ser "ejecuciones extrajudiciales", sino que además no está haciendo mella en el tráfico de drogas hacia el país, dicen expertos. Con los del lunes 13 de abril en el Pacífico, Estados Unidos ha llevado a cabo 49 ataques contra narcolanchas desde que empezó la campaña en septiembre pasado en aguas del Caribe. Ha matado en total a 170 sospechosos. Para las voces críticas, incluso dentro del país, se trata de "ejecuciones extrajudiciales". "Es que no hay otra manera de llamarlo", protesta