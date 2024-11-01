edición general
Por qué sigue perturbándonos 50 años después 'Taxi Driver'

Contra todo pronóstico, esa historia que los ejecutivos de los estudios pensaban que se tenía que hacer (pero mejor que la hicieran otros) se convirtió en un éxito comercial y en una de las cintas clave para entender el cine y la sociedad americana de los 70. Toda una paradoja ya que este film, que la crítica Pauline Kael definió como "una de las pocas películas de terror realmente modernas", se sustenta firmemente sobre el fracaso: el del ejército estadounidense en Vietnam; el de la contracultura de los 60.

IanCutris
Porque es una radiografía del votante solitario de Vox?
Huginn
#4 Vuelve a ver la película anda... (Si es que la has visto)
maspipinobreve
#6 La vi cuando salió, adolescente yo, y me gustó ese tarado héroe urbano. La volví a ver hace dos años y me pareció una fascistada total.
MoñecoTeDrapo
Curiosamente, años después, un tarado atentó contra el Presidente Ronald Reagan, imitando a Travis (esto es, el taxi driver), para impresionar a Jodie Foster.
MoñecoTeDrapo
¿Estás hablando conmigo? :-|
devilinside
#1 Are you talkin' to me?
mente_en_desarrollo
Hay muchas más cosas que me dejan perturbado.

Es más, incluso que me dejan masturbado.
