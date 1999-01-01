edición general
'Sigo siendo la misma', el documental de Tamara/Yurena nos pone un incómodo espejo

" Lo único cierto es que Paolo Vasile es nombrado consejero delegado de Telecinco en marzo de 1999 y con él llega Javier Cárdenas a Crónicas Marcianas. Este periodista, de la mano de su cuñado Alfonso Arús, se había especializado en presentar a la audiencia personajes extravagantes de extracción popular, lo que le había llevado en no pocas ocasiones a mofarse públicamente de personas con discapacidad. Crónicas Marcianas, de hecho, fue condenada por ello. Para España era lo más porque se le eligió para reunir más espectadores"

Consiguió ser uno de los programas con mayores audiencias y que todos hablásemos de ello. Al final, Paolo consiguió lo que buscaba y puso a Telecirco como una de las cadenas más vistas. Si la gente quiere mierda, se les da mierda.

De todos modos, lo de los frikis empezó con Al Ataque en Antena 3 y siguió en TV3 con Força Barça para después dar el salto a Telecinco. Vamos, que quien puso la primera piedra para ese tipo de televisión fue Arús más que Cárdenas.
