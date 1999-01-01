'Sigo siendo la misma', el documental de Tamara/Yurena nos pone un incómodo espejo

" Lo único cierto es que Paolo Vasile es nombrado consejero delegado de Telecinco en marzo de 1999 y con él llega Javier Cárdenas a Crónicas Marcianas. Este periodista, de la mano de su cuñado Alfonso Arús, se había especializado en presentar a la audiencia personajes extravagantes de extracción popular, lo que le había llevado en no pocas ocasiones a mofarse públicamente de personas con discapacidad. Crónicas Marcianas, de hecho, fue condenada por ello. Para España era lo más porque se le eligió para reunir más espectadores"