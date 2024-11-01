edición general
¿Qué significa el pin rojo que han llevado los famosos en los Premios Emmy 2025?

Se trata del símbolo de Artists4Ceasefire, un colectivo de artistas y defensores que se han unido para responder a la crisis humanitaria que se desata en Israel y Palestina, que pide un alto el fuego del conflicto. Esta acción se suma a los 8.000 cineastas y actores que ha decidido negarse a trabajar con empresas israelíes que estén "implicadas en el genocidio contra Palestina". "Nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar de otro modo con instituciones cinematográficas israelíes que estén implicadas en el genocidio"

calde #1 calde
Demasiado equidistante ese pin a estas alturas de genocidio.
sotillo #2 sotillo
#1 Ya, si va a ser esto, se ponen una marca para que no quede duda de que van en contra de los intereses de Israel cuando es Israel uno de los dominantes de la industria cinematográfica y es “demasiado equidistante” cuando todos los políticos de derecha hacen campaña en favor de los genocidas, lo que hay que leer
karakol #3 karakol
#1 #2 Algunas ya han sido represaliadas por los sionistas, hay que valorar el acto y el detalle en lo que vale.

A diferencia de Javier Bardem y Megan Stalter, se trata de una protesta más silenciosa, ya que muchos actores y actrices han visto su carrera en Hollywood afectada por pronunciarse sobre esta causa, como Melissa Barrera, la nueva protagonista de la saga Scream junto a Jenna Ortega, que fue despedida por posicionarse a favor de Palestina.
