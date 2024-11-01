¿Qué significa el pin rojo que han llevado los famosos en los Premios Emmy 2025?

Se trata del símbolo de Artists4Ceasefire, un colectivo de artistas y defensores que se han unido para responder a la crisis humanitaria que se desata en Israel y Palestina, que pide un alto el fuego del conflicto. Esta acción se suma a los 8.000 cineastas y actores que ha decidido negarse a trabajar con empresas israelíes que estén "implicadas en el genocidio contra Palestina". "Nos comprometemos a no proyectar películas, aparecer o trabajar de otro modo con instituciones cinematográficas israelíes que estén implicadas en el genocidio"
A diferencia de Javier Bardem y Megan Stalter, se trata de una protesta más silenciosa, ya que muchos actores y actrices han visto su carrera en Hollywood afectada por pronunciarse sobre esta causa, como Melissa Barrera, la nueva protagonista de la saga Scream junto a Jenna Ortega, que fue despedida por posicionarse a favor de Palestina.