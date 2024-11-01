Qué significa que alguien siempre te responda los mensajes de Whatsapp al momento, según la psicología

La presión psicológica existe a la hora de responder con mayor rapidez a los mensajes, aunque no todos lo hacen por el mismo motivo. [..] Según recoge el medio alemán Wentzel dr Franchise, los estudios científicos muestran una clara conexión entre el comportamiento al enviar mensajes y la personalidad, y diferencian entre cinco tipos de personas que suelen responder de inmediato los whatsapps, ya que no todas lo hacen por la misma razón.
| etiquetas: psicología , mensajería
La juventud de hoy ha abandonado la lectura ilustrativa de los botes de champú por la degeneración de contestar a los WhatsApp mientras se fabrica el muñeco de barro.
Así va el país. Ya nadie sabe lo que es el laureth sulfate
Pero bueno, a alguien le interesará a lo mejor.
Pues igual
Hay gente educada que si está en ese momento con el teléfono responde.
Hablar es un acto en tiempo real, pero enviar un mensaje no corresponde a que sea en tiempo real, ya que no tienes que asumir que el receptor lo tenga, lo lea o lo quiera responder.
Es igual que mandar una carta.