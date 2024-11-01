edición general
Qué significa que alguien siempre te responda los mensajes de Whatsapp al momento, según la psicología

Qué significa que alguien siempre te responda los mensajes de Whatsapp al momento, según la psicología

La presión psicológica existe a la hora de responder con mayor rapidez a los mensajes, aunque no todos lo hacen por el mismo motivo. [..] Según recoge el medio alemán Wentzel dr Franchise, los estudios científicos muestran una clara conexión entre el comportamiento al enviar mensajes y la personalidad, y diferencian entre cinco tipos de personas que suelen responder de inmediato los whatsapps, ya que no todas lo hacen por la misma razón.

Comentarios destacados:    
JackNorte #3 JackNorte
Para un martillo todo son clavos
capitan__nemo #9 capitan__nemo *
Haceros test MBTI, ocean/big five, HEXACO, DISC, eneagrama, arquetipos junguianos, temperamentos clásicos, motivadores/ values in action (VIA), socionics, 16 Personalities / MBTI adaptado, FIRO-B (Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior), Holland Codes (RIASEC), CliftonStrengths / Gallup, Big Six / HEXACO extendido, Test de Inteligencia Emocional (EQ-i, MSCEIT), Temperamentos y estilos de aprendizaje, Psicología positiva / VIA Character Strengths, test de triada oscura o…  media   » ver todo el comentario
emmett_brown #1 emmett_brown
Te ahorro un clic. Significa... 5 cosas posibles. Mejor no hagas clic.
#12 Toponotomalasuerte
#10 doy fa de ello.
antesdarle #2 antesdarle
O puede ser que si tienes en ese momento el móvil delante lo respondas y si estás cagando contestes más tarde
#4 Toponotomalasuerte *
#2 tú teoría falla. Está demostrado empíricamente que mientras cagas respondes antes a los mensajes.
La juventud de hoy ha abandonado la lectura ilustrativa de los botes de champú por la degeneración de contestar a los WhatsApp mientras se fabrica el muñeco de barro.

Así va el país. Ya nadie sabe lo que es el laureth sulfate
#5 TheGreatDoc
#4 café y cigarro...
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 ya nadie sabe lo que es el lauril sulfato sódico.
#10 atabey
#8 En los 80 la higiene, tanto capilar como del baño, alcanzó su máximo explendor.
#7 cunaxa
Dan ganas de votar irrelevante de lo insustancial que es el artículo.
Pero bueno, a alguien le interesará a lo mejor.
Don_Pixote #6 Don_Pixote
Imagínate que estás hablando con alguien en persona y conscientemente tarda en responderte media hora..

Pues igual

Hay gente educada que si está en ese momento con el teléfono responde.
Pacman #11 Pacman
#6 no es lo mismo

Hablar es un acto en tiempo real, pero enviar un mensaje no corresponde a que sea en tiempo real, ya que no tienes que asumir que el receptor lo tenga, lo lea o lo quiera responder.

Es igual que mandar una carta.
