Qué significa que alguien siempre te responda los mensajes de Whatsapp al momento, según la psicología

La presión psicológica existe a la hora de responder con mayor rapidez a los mensajes, aunque no todos lo hacen por el mismo motivo. [..] Según recoge el medio alemán Wentzel dr Franchise, los estudios científicos muestran una clara conexión entre el comportamiento al enviar mensajes y la personalidad, y diferencian entre cinco tipos de personas que suelen responder de inmediato los whatsapps, ya que no todas lo hacen por la misma razón.