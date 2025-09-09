edición general
Un siglo de Leica: 400 gramos que democratizaron la fotografía

Era 1914 cuando Ernst Leitz II decidió producir en serie el revolucionario invento de la "Ur-Leica" de Oskar Barnack, un prototipo que, sin embargo, no llegó al mercado hasta 1925 por culpa del estallido de la Primera Guerra Mundial. La máquina, compacta, resistente, de apenas 400 gramos de peso cambió la forma de entender la fotografía. Ya no hacía falta ni estudio ni trípode para soportar las pesadísimas cámaras con las que comenzaron a tomarse imágenes, y supuso el principio del fotoperiodismo moderno.

makinavaja
Un artículo sobre Leica, con ninguna imagen de una cámara Leica....
