Siete series para arruinar la productividad

Las series no sólo sirven para entretener: han perfeccionado el arte de anular cualquier intento de productividad

#1 Albarkas
He visto algún capítulo de The Ranch y de la de policías de Brooklyn y para nada arruinan mi productividad. Porque son flojas, flojas.
#3 Leon_Bocanegra
#1 Broklin 99 es buenísima, the Ranch no me parece una comedia. Creo que son los dos únicas series que he visto en Netflix. terminé de ver Brooklyn 99 y di de baja la suscripción.

Echo en falta en esa lista "Me llamo Earl" y "Wilfred"
MoñecoTeDrapo #6 MoñecoTeDrapo *
#1 Brooklin 99 es muy graciosa, la mejor serie cómica desde Community y Parks and Recreation. Ya solo por Terry Crews. Pero también la dinámica con el Jefe y personajes como Rosa, digna heredera de Ron Swanson.
#7 Albarkas
#6 A mí me parece un rollazo. Pero para gustos los colores.
ecam #2 ecam
"Empiezas viéndola para acompañar el cigarro de media mañana y terminas con dos temporadas consumidas, el paquete a medias y la conciencia tranquila porque «esto no es perder el tiempo, es ver arte»."

La serie es buena, pero el artículo huele a rancio y tabaco.
#4 Leon_Bocanegra *
Se me olvidaba la mejor serie de humor que he visto en muchos años "The Goes Wrong Show" que puta maravilla.
El capítulo del juicio y el de 90° degree, son dos obras de arte.
#5 Leon_Bocanegra *
#4 Los capítulos se pueden descargar y los subtítulos están en google, el VLC se ocupa del resto


www.dailymotion.com/video/x8etvkk



www.dailymotion.com/video/x89utfi
