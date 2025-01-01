·
Siete series para arruinar la productividad
Las series no sólo sirven para entretener: han perfeccionado el arte de anular cualquier intento de productividad
|
etiquetas
:
series
,
entretenimiento
,
comedia
,
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Albarkas
He visto algún capítulo de The Ranch y de la de policías de Brooklyn y para nada arruinan mi productividad. Porque son flojas, flojas.
1
K
23
#3
Leon_Bocanegra
#1
Broklin 99 es buenísima, the Ranch no me parece una comedia. Creo que son los dos únicas series que he visto en Netflix. terminé de ver Brooklyn 99 y di de baja la suscripción.
Echo en falta en esa lista "Me llamo Earl" y "Wilfred"
1
K
22
#6
MoñecoTeDrapo
*
#1
Brooklin 99 es muy graciosa, la mejor serie cómica desde Community y Parks and Recreation. Ya solo por Terry Crews. Pero también la dinámica con el Jefe y personajes como Rosa, digna heredera de Ron Swanson.
0
K
11
#7
Albarkas
#6
A mí me parece un rollazo. Pero para gustos los colores.
0
K
11
#2
ecam
"Empiezas viéndola para acompañar el cigarro de media mañana y terminas con dos temporadas consumidas, el paquete a medias y la conciencia tranquila porque «esto no es perder el tiempo, es ver arte»."
La serie es buena, pero el artículo huele a rancio y tabaco.
1
K
21
#4
Leon_Bocanegra
*
Se me olvidaba la mejor serie de humor que he visto en muchos años "The Goes Wrong Show" que puta maravilla.
El capítulo del juicio y el de 90° degree, son dos obras de arte.
0
K
11
#5
Leon_Bocanegra
*
#4
Los capítulos se pueden descargar y los subtítulos están en google, el VLC se ocupa del resto
www.dailymotion.com/video/x8etvkk
www.dailymotion.com/video/x89utfi
0
K
11
7
7
comentarios)
