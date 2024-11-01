Siete consejos para tener 100.000 viviendas en propiedad

A menudo, muchos españoles que viven de alquiler o en casa de sus padres se preguntan cómo pueden llegar a tener 100.000 viviendas en propiedad. Aunque parezca una meta ambiciosa, la realidad es que, con los siguientes consejos de nuestros expertos, es muy fácil de conseguir.
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Ten padres multimillonarios. Muchos españoles olvidan tener padres multimillonarios y luego se quejan de la falta de oportunidades.
Hereda un fondo de inversión que especula con la vivienda. Sin esto, todo lo demás no sirve.
Hazte amigo de políticos. Llévalos a cenar, invítalos a tu boda. Si los hijos de los encargados de legislar son amigos de tus hijos, es difícil que la ley vaya en tu contra.