El siempre peligroso filo de la navaja de la disidencia en Ciencia

(...) día de hoy en pleno siglo XXI unos pocos «científicos» creacionistas siguen, generosamente financiados por diversos grupos ultrareligiosos (principal, aunque no únicamente estadounidenses), con su mal llamada «disidencia científica». Así, su intelectualmente sonrojante planteamiento (porque llamarlo hipótesis científica es un insulto tanto al método científico como a la más mínima inteligencia) consiste en argumentar que cualquier proceso biológico, para el que en la actualidad no se conozca en su totalidad el mecanismo evolutivo (...)