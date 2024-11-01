Siembra tormentas y recogerás tempestades

Un país gana una guerra cuando uno de los contendientes alcanza sus objetivos. El objetivo de Irán en esta guerra es infligir un coste económico y político tal a sus adversarios como para disuadirles de un tercer ataque, y con ello reforzar su capacidad para amenazar y chantajear al resto de la región. Irán está ganando la guerra.
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Le has cambiado el título.
Un país gana la guerra cuando el adversario pierde cualquier posibilidad de conseguir sus objetivos