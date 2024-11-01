El sicario de 15 años que mató a Uribe Turbay recibe una leve condena: "Incentiva que el crimen use menores sin castigo real"

El menor que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha sido sancionado este miércoles con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía ha detallado en un comunicado que por la sanción "el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada".