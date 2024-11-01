edición general
El sicario de 15 años que mató a Uribe Turbay recibe una leve condena: "Incentiva que el crimen use menores sin castigo real"

El menor que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay ha sido sancionado este miércoles con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. La Fiscalía ha detallado en un comunicado que por la sanción "el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada".

#2 pcmaster
Si lo mató, ¿a qué viene lo de "en grado de tentativa"?
#4 omega7767
espero que al autor intelectual y los que hayan preparado el crimen le caigan una condena equivalente a asesinar.

Si sustituyes al adolescente por un drone, es el drone el que comete el asesinato, entonces la justicia iria al 100% detrás de quien controló el drone. Pues lo mismo con el adolescente
Connect #1 Connect *
En España se hace igual. Solo los menores de 16 y 17 años pueden recibir una condena de prisión de no más de dos años en caso de asesinato consumado. Pero es muy raro que se aplique la condena entera. Y en general en régimen semiabierto.

Menos de esa edad se considera que no tenia conciencia de lo que estaba haciendo, así que los envían a casa con la obligación de visitar a un educador.
Esku #3 Esku
#1 De chiste. La ley del menor es un chiste, hasta un policía me lo dijo, y con palabras más duras.
