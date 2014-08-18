edición general
Show de drones y fuegos artificiales en China terminó en lluvia de fuego

El incendio fue controlado rápidamente por bomberos, pero las autoridades investigan las causas del fallo técnico que convirtió la celebración en escenas de pánico. Lo que debía ser una celebración por el Día Nacional de China en la ciudad de Liuyang, reconocida como la capital mundial de los fuegos artificiales, terminó en caos luego de que un espectáculo con miles de drones se saliera de control. El evento, parte del ciclo artístico Liuyang Sky Theater, combinaba luces, pirotecnia y tecnología aérea sobre el río Liuyang. Sin embargo, ...

Gry
Se equivocaron y utilizaron drones destinados a Rusia para el espectáculo, ya verás las risas cuando intenten atacar a Ucrania y los drones se pongan a hacer figuras en el aire con lucecitas. :troll:

Grahml
Aunque no parece que haya heridos, acojone igualmente



Leclercia_adecarboxylata
#3 Parece una cinemática CGI de un Final Fantasy.



Pedro_Chosco
Enhorabuena a los chinos: han descubierto el globo de Betanzos.


