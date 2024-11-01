edición general
"Sharenting": ordenan a una madre cesar la publicación de fotos de su hija

"Sharenting": ordenan a una madre cesar la publicación de fotos de su hija

La Justicia de Mendoza (Argentina) hizo lugar al pedido de una adolescente para proteger su integridad y privacidad. La demanda fue interpuesta por la propia adolescente, quien denunció que su progenitora utilizaba su imagen en redes sociales e incluso en aplicaciones de citas para adultos como "Tinder" o "Happn" con fines publicitarios y profesionales. Esta práctica, identificada en la doctrina como "sharenting", habría provocado situaciones de bullying escolar contra la joven.

Papirolin
Ya de por sí es cuestionable el afán de exponer públicamente a personas en procesos de formacíon tanto de su cuerpo como de su psiquis. Pero esta madre publicando fotos de la niña en Tinder o Happn ya es una vuelta de rosca aún más psicopática, me parece. :-S
