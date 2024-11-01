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"Sharenting": cuando los hijos se convierten en contenido para las redes sociales

"Sharenting": cuando los hijos se convierten en contenido para las redes sociales

La difusión de imágenes y vídeos de menores por parte de sus progenitores es un fenómeno común y en apariencia inocente que, en realidad, genera riesgos: los menores acaban teniendo una identidad digital antes de poder decidir sobre ella, y las imágenes pueden ser robadas y usadas con fines ilícitos. Un estudio recomienda introducir control previo -con intervención del Ministerio Fiscal-, medidas preventivas exigibles a las plataformas digitales y mecanismos para preservar los beneficios económicos derivados del uso de la imagen del menor.

| etiquetas: sharenting , menores en redes sociales , redes sociales , infancia
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3 comentarios
2 1 0 K 23 actualidad
sorrillo #1 sorrillo *
Editado. Hasta las pelotas de la introducción de palabros anglosajones para cualquier cosa.
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Am_Shaegar #2 Am_Shaegar
Y dentro de poco, para terminar de pagar tu hipoteca a 70 años.
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#3 Poligrafo
Me encantan estos neoterminos auque yo lo llamaria gillipolling directamente.
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menéame