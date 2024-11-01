"Sharenting": cuando los hijos se convierten en contenido para las redes sociales

La difusión de imágenes y vídeos de menores por parte de sus progenitores es un fenómeno común y en apariencia inocente que, en realidad, genera riesgos: los menores acaban teniendo una identidad digital antes de poder decidir sobre ella, y las imágenes pueden ser robadas y usadas con fines ilícitos. Un estudio recomienda introducir control previo -con intervención del Ministerio Fiscal-, medidas preventivas exigibles a las plataformas digitales y mecanismos para preservar los beneficios económicos derivados del uso de la imagen del menor.