Shakespeare: ¿el mejor guionista de la historia?

Shakespeare está de moda. Y, en realidad, no importa cuando leas esto. La creación audiovisual mundial usa las obras del dramaturgo inglés con tanta frecuencia que, en palabras de Thomas C. Foster, si no sabes cuál es el origen de una historia que estás viendo, en caso de duda, lo más probable es que proceda de Shakespeare. Desde West Side Story o Los Simpson a El juego del calamar, no importa lo moderno que parezca un producto audiovisual: en algún momento versionará, directa o indirectamente, al de Stratford.