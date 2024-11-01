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Sha-Boom - Never Stop  

La banda sueca SHA-BOOM, que lleva dando guerra desde los 80's, estrena este temazo de hard rock sobre resistencia, unidad y perseverancia, para animarte el juernes. Feliz puente del día del trabajador!!!

| etiquetas: música , metal , juernes
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capitansevilla #1 capitansevilla
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