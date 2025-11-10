·
10285
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5285
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
4024
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4057
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2755
clics
Rafael Fontán, estudioso del olivo: "Si plantas un hueso de aceituna no saldrá un olivo. Saldrá un acebuche. La semilla vuelve al origen, al abuelo, la planta silvestre ancestral"
más votadas
265
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
292
China ordena el uso exclusivo de chips de IA nacionales en centros de datos estatales: un giro estratégico que sacude a la industria global de semiconductores
286
Muere el Trasllambrión, el último glaciar de León
364
Parlamentaria de VOX expulsada de la tribuna por hablar de ETA cuando se debatía sobre fiscalidad
305
En los hospitales también se roba (y los sanitarios solo podemos advertirlo)
Sexto cese de un alto cargo de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados: cae la viceconsejera de Sanidad
Antonio Sanz cesa a María Luisa del Moral y nombra en su lugar al vicepresidente de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro
|
etiquetas
:
cribados
,
crisis
,
ceses
,
sanidad
8
2
0
K
115
politica
3 comentarios
8
2
0
K
115
politica
#1
Dasmandr
¿Pero eso no estaba ya cerrado?
Lo dijo este mismo fin de semana el máximo responsable de la situación
2
K
26
#2
Barriales
#1
los que invierten y cuidan de sus ciudadanos. Los que mas defienden la sanidad pública.
Raro, raro, raro!!!!!
0
K
8
#3
pensacola
Sólo estaban colocados, no trabajaban
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
