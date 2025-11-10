edición general
Sexto cese de un alto cargo de la Junta de Andalucía por la crisis de los cribados: cae la viceconsejera de Sanidad

Antonio Sanz cesa a María Luisa del Moral y nombra en su lugar al vicepresidente de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro

Antonio Sanz cesa a María Luisa del Moral y nombra en su lugar al vicepresidente de la Diputación de Granada, Nicolás Navarro

Dasmandr
¿Pero eso no estaba ya cerrado?
Lo dijo este mismo fin de semana el máximo responsable de la situación
Barriales
#1 los que invierten y cuidan de sus ciudadanos. Los que mas defienden la sanidad pública.
Raro, raro, raro!!!!!
pensacola
Sólo estaban colocados, no trabajaban
