·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15965
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
9983
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5200
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
5028
clics
Sánchez, a Feijóo: "Repita conmigo, lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
6197
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
más votadas
440
Charlie Kirk, morir como piensas
570
Feijóo, el falso aristócrata del capital: tres sueldos, mansiones ilegales, y un "no" a la dignidad laboral de 12 millones de trabajadores
468
El guardia civil de Oliva arrestado por torturas a una detenida ya tenía varios atestados por atentado
412
Richard Gere (76 años): “Mi mujer y yo nos hemos propuesto acabar con los sin hogar en España en seis años"
473
Estúpidos, malvados y pringados en la vida pública
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
9
clics
Sevilla cierra el Parque de María Luisa por gripe aviar
Han encontrado muertas más de tres aves acuáticas en las últimas de 24 horas. El de María Luisa es el cuarto parque sevillano en cerrar por protocolo
|
etiquetas
:
sevilla
,
aves
,
gripe aviar
,
patos
,
parque
,
turismo
5
0
0
K
46
mnm
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
0
0
K
46
mnm
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mr.wolf
Parque en el que el estanque donde están las aves está sucio a más no poder, entre los que las alimentan y los grandes gestores que no limpian una mierda
2
K
44
#4
ur_quan_master
#1
En una visita hace años a Sevilla puedo confirmar que el citado parque tenía más mierda que el palo de un gallinero.
Entre eso y la mierda de caballo por todas las calles entendí lo de "Sevilla tiene un olor especial"
2
K
40
#5
rogerius
#4
Y el mismo color, pues.
0
K
18
#3
Cehona
¿Y dejan abierta la plaza de España que está al lado con canales de agua?
0
K
16
#6
mr.wolf
#3
Cerrada también
0
K
10
#2
fareway
¿Dictadura Sanchista en Sevilla? ¡Cervecitas!
0
K
15
#7
mr.wolf
#2
El sanchismo penetra todo. Ningún reparto competencial puede frenar el pintalabios del perro
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Entre eso y la mierda de caballo por todas las calles entendí lo de "Sevilla tiene un olor especial"