Sevilla cierra el Parque de María Luisa por gripe aviar

Han encontrado muertas más de tres aves acuáticas en las últimas de 24 horas. El de María Luisa es el cuarto parque sevillano en cerrar por protocolo

mr.wolf #1 mr.wolf
Parque en el que el estanque donde están las aves está sucio a más no poder, entre los que las alimentan y los grandes gestores que no limpian una mierda
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#1 En una visita hace años a Sevilla puedo confirmar que el citado parque tenía más mierda que el palo de un gallinero.
Entre eso y la mierda de caballo por todas las calles entendí lo de "Sevilla tiene un olor especial"
rogerius #5 rogerius
#4 Y el mismo color, pues. xD
Cehona #3 Cehona
¿Y dejan abierta la plaza de España que está al lado con canales de agua?
mr.wolf #6 mr.wolf
#3 Cerrada también
fareway #2 fareway
¿Dictadura Sanchista en Sevilla? ¡Cervecitas!
mr.wolf #7 mr.wolf
#2 El sanchismo penetra todo. Ningún reparto competencial puede frenar el pintalabios del perro :troll:
