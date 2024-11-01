edición general
Seven: Se cumplen 30 años de una de las películas más influyentes del thriller moderno

Se cumplen 30 años del estreno en cines de SEVEN, la película dirigida por David Fincher que encumbró al director, nos hizo no volver a abrir de la misma manera una caja y se consolidó como una de las películas más influyentes del thriller moderno. El guion de Andrew Kevin Walker brilla por su capacidad de atrapar al espectador . Cada crimen se revela como una pieza de un engranaje mayor, meticulosamente diseñado por John Doe (Kevin Spacey), cuyo plan despliega tanto un rigor lógico como una perturbadora dimensión moral.

javibaz #1 javibaz
Me gustó más el libro.
millanin #2 millanin
Peliculón!
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Uno de los mejores finales de la historia.
