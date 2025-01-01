edición general
Seúl invierte miles de millones en un ejército de silicio ante la falta de soldados

El brillo económico oculta una factura brutal: un costo de vida asfixiante, jornadas interminables y rechazo creciente a la maternidad. Las fuerzas activas menguaron un 20% en los últimos seis años, y para 2040, los reclutas masculinos de 20 años se se reducirán un 42%. Por ello se aspira a un ejército «más esbelto pero letal» mediante la integración de tecnologías disruptivas. Esta estrategia que sustituye masa por multiplicadores de fuerza: drones, IA y vehículos autónomos comienzan a ocupar el lugar de los soldados que la sociedad no provee.

| etiquetas: corea del sur , ejército , reclutas , tecnología
aupaatu #1 aupaatu *
Todo se va a la mierda,pero parece que nadie se plantea que el neoliberalismo es el causante del ineficaz reparto de la riqueza que ocasiona su planteamiento social y económico.
Y lo de poner velas en los altares, está claro que tampoco funciona.
#2 ElmaEscobar
#1 No, el mercado se regula solo y todo funciona fetén
