Sesgo de negatividad en la percepción de personas: Explorando el reverso del estereotipo “Lo que es bello es bueno” en mujeres [ENG]

Según el efecto halo, la atractividad física genera sesgos positivos en la percepción de las personas. Este estudio preregistrado mostró que la falta de atractivo produce sesgos negativos de similar o mayor fuerza. Tras evaluar fotos de mujeres alemanas y brasileñas, los juicios de competencia social, intelectual y estabilidad emocional fueron claramente más negativos en las poco atractivas que positivos en las muy atractivas. El patrón se repite en ambas poblaciones.
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Para un hombre, "belleza interior de una mujer" es su voluntad de darte una mamada, y para una mujer, el hombre no es mas profundo que su musculatura y su aptitud facial, al menos cuando solo está buscando descendencia y no dinero para la descendencia.