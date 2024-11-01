Sesgo de negatividad en la percepción de personas: Explorando el reverso del estereotipo “Lo que es bello es bueno” en mujeres [ENG]

Según el efecto halo, la atractividad física genera sesgos positivos en la percepción de las personas. Este estudio preregistrado mostró que la falta de atractivo produce sesgos negativos de similar o mayor fuerza. Tras evaluar fotos de mujeres alemanas y brasileñas, los juicios de competencia social, intelectual y estabilidad emocional fueron claramente más negativos en las poco atractivas que positivos en las muy atractivas. El patrón se repite en ambas poblaciones.