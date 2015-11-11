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El servicio de carsharing mas antiguo de Madrid echa el cierre

El servicio de carsharing pionero en Madrid echa el cierre con menos de un mes de preaviso.

| etiquetas: madrid , carsharing , alamierda
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2 comentarios
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manzitor #1 manzitor
Habría que hacer un Museo de las etiquetas de MNM más significativas
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#2 rpgpalacinster
Titular erróneo. En la propia noticia se indica que llegaron a Madrid en diciembre de 2017. Car2go (que ahora se llama free2move) lleva funcionando en Madrid desde noviembre de 2015.

www.elmundo.es/madrid/2015/11/11/56432cd746163fa0438b45a9.html
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menéame