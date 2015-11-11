·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5277
clics
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
6659
clics
Metí agua de alcantarilla en un frasco, 100 días después esto apareció!
4891
clics
Cuestión de votos
4264
clics
Crea su propio clon de Diablo usando IA y lo lanza pronto en Steam: 'Ni una línea de código escrita por un humano'
4050
clics
Los inquietantes vehículos abandonados en la "zona muerta" de Chernóbil
más votadas
328
Puedes perderte el eclipse aunque estés en la zona buena: el terreno importa
329
Villarejo condenado a 3 años y medio por el Caso Dina
544
Miguel Ángel Rodríguez se sienta en el banquillo como imputado por revelación de secretos
393
El macroevento evangélico en el Metropolitano: una señal de alarma sobre el poder religioso en España
419
Tebas ha perdido, pero los bloqueos de LaLiga han costado casi 2 millones de euros a webs legítimas, según los afectados
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
121
clics
El servicio de carsharing mas antiguo de Madrid echa el cierre
El servicio de carsharing pionero en Madrid echa el cierre con menos de un mes de preaviso.
|
etiquetas
:
madrid
,
carsharing
,
alamierda
1
0
1
K
1
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
1
K
1
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
manzitor
Habría que hacer un Museo de las etiquetas de MNM más significativas
1
K
20
#2
rpgpalacinster
Titular erróneo. En la propia noticia se indica que llegaron a Madrid en diciembre de 2017. Car2go (que ahora se llama free2move) lleva funcionando en Madrid desde noviembre de 2015.
www.elmundo.es/madrid/2015/11/11/56432cd746163fa0438b45a9.html
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.elmundo.es/madrid/2015/11/11/56432cd746163fa0438b45a9.html