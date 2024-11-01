edición general
Serio aviso de los provida a Trump: "Si los republicanos abandonan Hyde, perderán seguro en noviembre"

El presidente pidió a los congresistas del GOP "ser flexibles" con la enmienda que prohíbe el uso de fondos públicos federales para financiar o promover el aborto.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si no mal recuerdo los habitantes de EEUU son partidarios de que el aborto sea un derecho de la mujer, así que mejor no le hagan caso a estos extremistas religiosos.
#3 Happo
#1 Que una mayoría de estadounidenses estén a favor del aborto no significa que sea la mayoría que le interesa a Trump, la gente en general no vota a un gobierno en base a una sola proposición, pero estos idiotas si. Seguramente perderá las próximas, pero eso no quita que pueda ir haciendo concesiones precisamente por desesperación.
#2 Piscardo_Morao
Todas las encuestas coinciden en que van a perder las elecciones, y Trump tiene miedo porque si le destituyen es casi seguro que acaba en la cárcel.
