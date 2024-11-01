edición general
Una serie policiaca más y reviento

Una serie policiaca más y reviento

El gusto del público está tan construido, que no es que solo acepte un par de lenguajes cinematográficos nada más y tirando por lo alto, es que ha llegado un momento en el que solo ve un género: el policiaco. De esta manera, se repiten una y otra vez los mismos esquemas ante sus ojos, pero tras los clichés hay que rellenar con algo y ahí le cuentan historias cotidianas, melodramas, que de otra manera no aceptaría. Es el caso de Task, la última octava maravilla del mundo de HBO que hay que ver porque es arte y alta cultura, etc, etc… No voy a m

4 comentarios
tul
dramon con pistolas
Nómada_sedentario
Recuerdo con The wire (serión) pasar rápido todas las escenas del drama familiar de McNulty pensando esto mismo: no quiero ver un culebrón, pero si quisiese, hay series mejores.
manbobi
Spam @eirene Reincidente y empleado de tu jefe.
MIrahigos
Yo la dejé en el segundo capítulo, la verdad es que me importan una mierda los delincuentes y los policías del medio oeste americano y sus movidas.
